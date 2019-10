Bakıda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, qəza Mehdi Hüseyn küçəsi, "Alov qüllələri" binalar kompleksinin yanında qeydə alınıb. İdarətməni itirən minik avtomobili divara çırpılıb. Toqquşmanın gücündən yanmağa başlayan avtomobil ətrafdakı insanların köməyi ilə sondürülüb.

Hadisə səbəbindən adıçəkilən küçədə qısa tıxac yaranıb və oraya cəlb olunan Dövlət Yol Polisi əməkdaşları avtomobillərin sıxlığını aradan qaldırmağa çalışıblar.

