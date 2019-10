Mərkəzi Seçki Komissiyasında (MSK) yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az "report”a istinadla xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun əmri ilə İlqar Əlizadə MSK Katibliyinin müdiri təyin edilib.Xatırladaq ki, İ.Əlizadə 1998-2004-cü illərdə MSK-da çalışıb, daha sonra fəaliyyətini Milli Məclisdə davam etdirib.

