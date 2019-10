İŞİD terror təşkilatı Əbubəkr əl-Bağdadinin öldürüldüyü yeri “Anadolu” agentliyi havadan görüntüləyib.



Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, dronla çəkilən həmin yer İdlibin Barişa kəndidir.



Məlumata görə, hava hücumları nəticəsində 3 ev uçub. Ətrafdakı çadırlara da ziyan dəyib.



Bombardman zaman ərazidən böyük çuxurlar yaranıb.



Qeyd edək ki, əməliyyatda ABŞ-ın 8 helikopteri və 2 dronu iştirak edib.



