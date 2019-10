Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində məşhur aktyor Jan Klod Van Damma abidə qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

O, bildirib ki, abidənin müəllifi məşhur heykəltaraş Azad Əliyevdir.

Qeyd edək ki, belçika əsilli amerikalı aktyor, rejissor, ssenarist və idmançı Jan Klod Van Damm karate və kikboksinqlə peşəkar məşğul olub, bundan əlavə, bir sıra döyüş filmlərinə çəkilib.

