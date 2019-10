“Bundan sonra onunla görüşmərəm” — Ayan Babakişiyeva ETİRAF ETDİ - VİDEO

ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı ifaçı Ayan Babakişiyeva olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni, meyxanaçı Aqşin Fatehlə aralarında yaranan qalmaqala münasibət bildirib:

“İnsan var ki, qavrama qabiliyyəti yoxdur. Bəziləri öyrənmək istəyir, öyrənə bilmir, bəziləri isə düşünür ki, mən hər şeyi bilirəm.

İnsanlarla bir yerə qədər ünsiyyət quraram, görəndə ki, qarşımdakı çirkinləşir, elə yerdə mən susuram, o özü-özünü yerə vurub parçalayır, parçaları da tapılmır. Bundan sonra onunla görüşmərəm”.

