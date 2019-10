ABŞ prezidenti Donald Tramp İŞİD lideri Əbubəkr əl-Bağdadiyə qarşı təşkil olunan hücumla bağlı növbəti dəfə açıqlama verib.

Metbuat.az-ın yerli mənbələrə istinadən məlumatına görə, o bildirib ki, İŞİD liderinin məhv edilməsinə dair əməliyyat görüntülərinin ictimaiyyətlə paylaşılmasına qarşı deyil.

“Ölkə üçün əla həftə sonu oldu” - deyən “Ağ ev” rəhbərinin sözlərinə görə, o, əməliyyatın görüntülərini yayımlamaq niyyətindədir.

Anar Türkeş / Metbuat.az-ın

