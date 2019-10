Rusiyadan MÜNASİBƏT: Bağdadi öldürülübsə...

Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitriy Peskov ABŞ ordusunun İŞİD lideri Əbubəkr əl-Bağdadiyə qarşı keçirdiyi əməliyyat barədə danışıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, əməliyyat zamanı Rusiya ordusu bölgədə çox sayda helikopter, təyyarə və pilotsuz uçuş aparatı müşahidə edib:

“Əgər, Bağdadi öldürülübsə, Tramp beynəlxalq terrorla mübarizəyə böyük dəstək verib”.

Xatırladaq ki, ABŞ ordusu Suriyanın İdlib bölgəsində həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində İŞİD lideri məhv edilib.

Anar Türkeş Metbuat.az

