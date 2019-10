Azərbaycan millisi İtaliyaya qalib gəlib, Xorvatiya ilə heç-heçə oynayıb

Gürcüstanın Batumi şəhərində komandalararası Avropa çempionatı davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yarışın beşinci turu Azərbaycan yığmaları üçün fərqli nəticələrlə yekunlaşıb.

Xorvatiya ilə üz-üzə gələn kişilərdən ibarət komandamız heç-heçə ilə kifayətlənib. Lövhələrin dördündə də "sülh" qeydə alınıb.

Onlardan fərqli, qadınlardan ibarət yığma qələbə qazanıb. Milli İtaliyadan üstün olub.

Qeyd edək ki, 9 turdan ibarət olacaq yarış noyabrın 2-də bitəcək.



Avropa çempionatı

V tur

Kişilər

XORVATİYA - AZƏRBAYCAN - 2:2

İvan Sariç - Arkadi Naydiç - 0,5:0,5

Marin Bosioçiç - Rauf Məmmədov - 0,5:0,5

Xrvoe Steviç – Qədir Hüseynov - 0,5:0,5

Ante Brkiç - Eltac Səfərli - 0,5:0,5

Turnir cədvəli: 1. Ukrayna, 2. Rusiya - hər ikisi 9 xal, 3. Sloveniya – 8, ...6. Azərbaycan – 7.

Qadınlar

İTALİYA - AZƏRBAYCAN - 1,5:2,5

Sabina Brunello - Günay Məmmədzadə - 0,5:0,5

Olqa Zimina - Xanım Balacayeva - 1:0

Yelena Sedina - Ülviyyə Fətəliyeva - 0:1

Danigla Movilianu - Gülnar Məmmədova - 0:1

Turnir cədvəli: 1. Rusiya – 10 xal, 2. Gürcüstan, 3. Azərbaycan - hər ikisi 8 xal.

