Aktyor İlkin Misgərlinin qızı ilə fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qızı ilə yeni görüntüsünü sosoal media hesabında paylaşıb.

O, fotosunu “Zeynəbim nəfəsim” deyə şərh edib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

