Bakı-Sumqayıt yolunda qəza baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yolun "Ekologiya postu" adlanan hissəsində, tunelin yanında baş verib.

Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən maşın baryerin içinə girərək iki hissəyə bölünüb.

