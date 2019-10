Oktyabrın 28-də Qəbələ rayonunun Böyük Əmili-Bılıx-Əmirvan avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılışı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avtomobil yolunun açılışında iştirak edib.



Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına məlumat verib.



Rəqəmləri səhv deyən sədrə prezident irad tutub: "Qəbələ rayonunda cəmi 60 kənd, 1 şəhər və 3 qəsəbə var. Şişirtmə rəqəmləri".



