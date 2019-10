Bakı-Sumqayıt yolunda "KamAZ" markalı yük maşını daş hasara çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə DYP-nin "Ekologiya postunun" yaxınlığında baş verib.

Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

