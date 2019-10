Azərbaycanın incənəsət xadimlərinin iştirak etdiyi toydan maraqlı görüntülər yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə video "Facebook" sosial şəbəkəsinə yerləşdirilib.



Görüntülərdə xalq artistləri Ramiz Novruzov və Arif Quliyev, əməkdar artist Novruz Qartalın toyda milli rəqs etməsi öz əksini tapıb.



Qeyd edək ki, sənət adamlarının toyda rəqs zamanı etdiyi hərəkətlər maraqla qarşılanıb.

(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.