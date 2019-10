Başdadda yenidən başlayan nümayişlərə polisin sərt müdaxiləsi davam edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, meydanda atılan səs bombalarının sədası Bağdadın bir çox nöqtəsindən eşidilməkdədir. Həmçinin göz yaşardıcı qazdan istifadə edildiyi də bildirilir. Nümayişçilər tərəfindən 90 binanın yandırıldığı aksiyada polis nümayişçilərə atəş açmağa başlayıb.

Nəticədə 13 nəfər öldü, 865 nəfər yaralanıb.

