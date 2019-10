Avstriyanın paytaxtı Vyananın yaxınlığında yerləşəy kiçik bir qəsəbədə böyük bir ailə dramı yaşanıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı türk Samet adlı şəxs, 29 yaşlı həyat yoldaşı Tuğba və 2 yaşlı qızı Tuananı bıçaqlayaraq öldürüb. Daha sonra qatil 11 aylıq oğlunu da boğaraq öldürüb.

Xəstəxanaya çatdırılan körpə orada dünyasını dəyişib. Qatil hadisədən sonra polisə zəng edərək "Ailəmi öldürdüm" deyib və polislər hadisə yerinə gəliblər.

