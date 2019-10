ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı ifaçı Nadir Qafarzadə olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni, “kimlərlə duet oxumazsız”? sualına maraqlı cavab verib:

“Səsi olmayanla duet oxumaram, amma, etiraf edirəm ki, yaxşı pul versə oxuyaram. Həm özüm oxuyaram, həm o adamı yaxşı oxutduraram. Çoxu deyir ki, mən bəzi şeyləri pula satmaram. Amma elə deyil. Pul elə bir şeydir ki, ondan imtina etmək olmur”.

