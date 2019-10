Bu gün azadlığa çıxdığı deyilən müğənni Fədayə Laçınla jurnalistlər telefon vasitəsi ilə görüntülü danışıblar.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni artıq cəzaçəkmə müəssisəsindən buraxıldığını, hazırda anasının evində olduğunu deyib.

Jurnalistlər hazırda onun olduğu məkana gəlmək istədiklərini desələr də F.Laçın etiraz edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.