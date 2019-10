Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Azərxalça” ASC-nin Qəbələ filialının açılış mərasimində müəssisənin qadın kollektivinə tövsiyə verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, qadınlara uğurlar arzulayıb.

Daha sonra Prezident bildirib:

“Arzu edirəm ki, bu müəssisədə yaxşı işləyəsiniz. Həm ailə büdcəsinə töhfə verəsiniz, həm də ərlərdən bir qədər az asılı olasınız. Və burada gözəl sənətimizi yaşadasınız”.

