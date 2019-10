“Bizneslərini bədənlərində qururlar” – Əməkdar artist – VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Şölə Səfərəliyeva olub.

Metbuat.az bildirir ki,Əməkdar artist bəzi şou-biznes nümayəndələrini sərt təndiq edib:

“Mənim sənətim var, ona görə qazana bilmirəm. Adıma avtomobil belə yoxdur. Bəziləri var ki, bizneslərini bədənlərində qururlar. Bu da onların gəlir mənbəyidir. Kəsir, doğrayır, yapışdırır. Necə bacarır elə də qazanır. Səhnədə sənət göstərmək lazımdır. Teatr səhnəsində deyilsən ki, aktyorluq edəsən. Həqiqi sənətin olmasa bir müddət sonra havada uçub yox olacaqsan. Gündəmdə qalmaqalla qalmaq nəyə lazım?! Bir müddət sonra xatırlamağa çalışırsan ki, bu kim idi, nə oxuyurdu? Elə sənət olar?!”



