Rusiya qazı Ukraynadan Avropaya ötürülməyəcək - Razılıq əldə edilmədi

Avropa Birliyi Komissiyası vitse-prezidenti Maros Sefcovic Rusiya və Ukrayna arasında təbii qaz müqaviləsi müzakirələrində razlaşma əldə edilmədiyini bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Sefcovic Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən Rusiya, Ukrayna və AB arasındakı üçlü təbii qaz görüşlərinin ardından mediaya açıqlamalar verib. Rusiya, Ukrayna və AB arasında mövcud təbii qaz müqaviləsinin 2019-cu ilin sonunda bitəcəyini xatırladan Sefcovic əlavə edib:

"Bu günkü görüşlərdə təəssüf hiss keçirdim. Zaman sürətlə keçir, vəziyyət çox kritikdir. Masadakı hər kəsin yaradıcı olması lazımdır. Məqsədimiz Rusiya təbii qazının Ukrayna üzərindən Avropaya çatdırılması məsələsində bir razılaşma əldə etmək idi. Lakin bu alınmadı".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.