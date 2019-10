Yəhudi konqresi Merkeli mükafatlandırdı - "İrqçiliyi dəstəkləyən partiyalar..."

Almaniya Kansleri Angela Merkel "Dünya Yəhudi Konqresi" (WJC) tərəfindən "Theodor-Herzl" mükafatına layiq görülüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, konqresin sədri Ronald Lauder tədbirdəki çıxışında irqçi partiyaların bağğlanması çağırışını edib. "Nasist ideologiyasını dəstəkləyən partiyalar qadağan edilsin" deyən Lauder yəhudi düşmənliyinin 75 il sonra yenidəna rtmağa başladığını qeyd edərək "Hər kəsin hərəkət etməli olduğu"nu deyib.

Bütün partyalara səslənən lauder onları tərkiblərindəki yəhudi əleyhdarları ilə yolları ayırmağa səsləyib:

"Antisemitizmə, irqçiliyə, İslamofobiyaya, xarici düşmənliyinə və homofobiyaya qarşı birlikdə qarşı çıxmalıyıq".

