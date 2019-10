Tacir Şahmalıoğlu: “Sübut edəcəyik ki, Tacir-Fədayə dueti hələ ölməyib”

Fədayə Laçın jurnalistlərə ilk açıqlamasında "oxumaq üçün ürəyim partlayır” deyib. Xanım sənətçinin azadlığa çıxması xəbərini vaxtilə onunla duet ortağı müğənni həmkarı Tacir Şahmalıoğlu necə qarşılayırb? Bu iki sənətçini yenidən duet ortağı kimi səhnədə görmək mümkün olacaqmı?

Metbuat.az bildirir ki, Modern.az-ın əməkdaşı bu suallarla müğənni Tacir Şahmalıoğluna müraciət edib.

Tacir Şahmalıoğlu bildirib ki, Fədayənin azadlığa çıxmasına öz ailəsi qədər sevinib:

"Hər kəs bilir ki, biz Fədayə xanımla çox yaxın olmuşuq. Hətta bir səhnəni və eyni musiqini bölüşmüşük. Fədayə mənim ən yaxın dostlarımdan biridi. Düzü onun həbs olunması xəbərini eşidəndə çox pis olmuşdum. Həyatdır da, səhvsiz insan olmur. Bu da Fədayənin bir səhvi idi. Bir səhvsiz var, o da Allahdır. Şükür olsun ki, indi azadlıqdadır.

Bir zamanlar belə xəbər yayılmışdı ki, mənimlə onun arasında bu məsələyə görə soyuqluq yaranıb. Əksinə, mən hər zaman ona bir xanım kimi dəyər vermişəm. Çünki mənim əsas duet ortaqlarımdan biridir. Deyərdim ki, hər kəs bizi "Tacir-Fədayə” deyə səsləyir. Fədayə deyiləndə ilk Tacir yada düşür, yaxud da əksinə. Mənə elə gəlir ki, bu gündən artıq Fədayə ancaq öz sənətini düşünüb, bu yolda da addımlayacaq. Çünki həbs müddəti zamanı həyatın ağrı-acısını gördü. Belə başa düşürəm ki, bir də belə səhvlərə yol verməz”.

Tacir Şahmalıoğlu Fədayə Laçınla yeni bir duet oxumaq haqqında düşündüyünü də söyləyib:

"İndi təzə azadlığa çıxıb, bir az özünə gəlsin, inşallah ki, yeni duet oxumaq fikrim var. Düşünürəm ki, bu bizləri sevən dinləyiciləri və fanatları daha da sevindirəcək. Bununla da sübut edəcəyik ki, Tacir-Fədayə dueti hələ ölməyib”.

