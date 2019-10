Fransada məscidə hücum edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hücum edən şəxsin məscidə maşınla yaxınlaşdığı və məscidin yan qapısından içəri yanan bir maddə atdığı bildirilib. Hadisə nəticəsində 74 və 78 yaşlı iki nəfər yaralanıb. Hücum edən şəxs avtomobilin nömrəsi ilə izlənilib və evinin yaxınlığında saxlanılıb.

Fransa mediasına onun adının Klaud Sink olduğunu açıqlayıb və onun hər şeyi etiraf etdiyi qeyd edilib.

