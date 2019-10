Bu gün Səfər ayı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, oktyabrın 29-u Zöhr namazından sonra Səfər ayı bitib.

Qeyd edək ki, bu il Məhərrəm ayı sentyabrın 1-də başlayıb, ayın 10-da Aşura günü olub. Sentyabrın 29-da Məhərrəm ayı başa çatıb və Səfər ayı başlayıb.

