Əfqanıstanda Cüzcan əyalətində "Taliban" terror qruplaşmasının növbəti hücumu baş tutub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, baş vermiş hücum nəticəsində 20 polisin və 1 sivil vətəndaşın öldüyü, 5 polisin isə yaralandığı bildirilib. Həmçinin "Taliban" qruplaşmasının 5 üzvünün əsir götürüldüyü qeyd edilib.

"Taliban"dan verilən açıqlamada isə hücum nəticəsində 27 əsgərin öldüyü deyilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.