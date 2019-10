Alman nazir konfransda yıxıldı, huşunu itirdi - FOTO

Almaniya Enerji və İqtisadiyyat naziri Peter Altmayer konfransda xoşagəlməz hadisə ilə üz-üzə qalıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Almaniyanın Dortmund şəhərində Digital Strategiya mövzusunda baş tutan konfransda açılı nitqini söylədikdən sonra yerinə qayıtmaq istəyən nazir pilləkənlərdə yerə yıxılıb. Qısa müddət ərzində huşunu itirən nazirə həkimlər müdaxilə ediblər.

Görüntülərin mediada yer almaması üçün nazirin ətrafı qara pərdə ilə əhatəyə alınıb. Daha sonra nazir təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb, konfransa isə qısa ara verilib.

