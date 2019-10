ABŞ-da dəhşətli meşə yanğınları davam edir - Minlərlə insan köçürüldü

Kaliforniyada keçən həftədən bəri davam edən meşə yanğınlarını nəzarət altına almaq üçün əməliyyatlar davam etdirilir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Los-Anceles Yanğınsöndürmə Təşkilatından verilən açıqlamada "Getty" adı verilən meşə yanğınlarının məşhurların villalarının yerləşdiyi bölgəni təhdid etməyə başladığı bildirilib.

Aralarında məşhur basketbolçu Lebron Ceymsin də olduğu minlərlə insanın köçürüldüyü bölgədə 2 min 600 insanın elektriksiz qaldığı, 10 min insanın təcili sığınacağa ehtiyacının olduğu qeyd edilib.

100-ə qədər binanın yanmasına səbəb olan yanğınlar nəticəsində 2 yanğınsöndürənin də ağır yaralandığı məlumatı verilib.

