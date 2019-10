Ölüləri yad etmək üçün bunu edirlər - FOTOLAR

19-cu əsrin sonunda doğulan meksikalı sənətçi Cose Guadulape Posadanın rəsmləri əsasında təşkil olunan "Ölülər günü" festivalının Meksikanın paytaxtı Mexikoda həyata keçirilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bu festival Hallovendən fərqlidir. İspanların və Latın amerikalıların qeyd etdiyi bu festivalın məqsədi ölülərin xatirələrini yaşatmaqdır. Ölüləri təmsil etmək üçün iştirakçılara skelet görünüşlü makyaj edirlər. İnanclara görə, həqiqi ölüm ölənlər unudulduqda olur. Ölənlərin unudulmaması üçün bu festival təşkil olunur. Bu məqsədlə ölənləri təmsil edən şəkərdən kəllə sümüyü formasında bəzək əşyaları, ölənlərin sevdiyi qoxular təqdim olunur.

