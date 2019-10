“İllərdir şəfadır deyib içirsiz, amma hər damlasında xərçəng var – 95 yaşlı amerikalı bioloq

Əsrlərdir hər damlası kiçikdən böyüyə lazımlıdır, orqanizm üçün şəfadır deyib içdiyimiz inək südü barədə amerikalı məşhur biokimyaçı professor Colin Kampbell süd içənləri dəhşətə gətirəcək açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, alim südün içində olan kazein maddəsinin kanserogen olduğunu bildirərək, südün müasir insan üçün ən təhlükəli qida olduğunu bildirdi.

Colin Kampbell Çin Tibb Akademiyası, Cornell Universiteti və Oksfordun birgə yürütdüyü araşdırma ilə bütün ənənələri pozdu.

"Kazein bu günə qədər xərçənglə ən güclü bağlantısı və əlaqəsi olan maddədir, o bədəndə çox yavaş parçalanır və parçanlanma prosesi orqanizmin sistemlərinə zərər verir" - deyə professor süd istehsalçılarının tənqidinə və hücumlarına qarşı cavab verib.

Məsələ bundadır ki, kazein həll olarkən "casomorphin" deyilən maddə çıxır ki, bu da beyinə mənfi təsir edir. Beyin hər süd tərkibli qida qəbul edərkən daha da südə bağlanır və ciddi süd asılılığına səbəb olur.

Süd sümükləri bərkidir fikri isə mifdir. Süddəki kalsium əksinə sümük əriməsinə səbəb olur.

Kazein maddəsi inək südünün yüzdə 90%-də var və bu heyvan protein olub, vücudda toplanaraq, sümükləri parçalayır.

Süd üzdə, dəridə qaşınma, səpki verir, mədə xəstəliklərinə də səbəb olur.

(medicina.az)



