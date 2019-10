Prezident onlara fəxri adlar verdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının 100 illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:



“Xalq artisti”



Abdullayev Kyazım Ənvər oğlu



Nurzadə Əli Qayıb oğlu



“Əməkdar artist”



Abdullayev Mətləb Fətəli oğlu



Babayeva Əminə Ağahüseyn qızı



Bəxtiyarov Rəşad Bəhram oğlu



Qarayev Elnar Cəfər oğlu.

