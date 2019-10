“Azdrama”nın əməkdaşları təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının 100 illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:



“Şöhrət” ordeni ilə



Dadaşov Rafael Məlik oğlu



Quliyev Nurəddin Əzulla oğlu



Məlik Ramiz Ağarza oğlu



“Tərəqqi” medalı ilə



Ağaverdiyeva Məsməxanım Aslan qızı



Atakişiyeva Mətanət Ağazair qızı



Əliyeva Münəvvər Sabir qızı



Həsənov Rafael Vaqif oğlu



Hüseynov Fizuli İsmət oğlu



Quliyev Elxan Əli Bala oğlu



Məmmədov Elnur Mehrəli oğlu



Məmmədov Hacıbaba İsmayıl oğlu.

