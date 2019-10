Azərbaycan güləşçisi dünya çempionu oldu

Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən 23 yaşadək güləşçilər arasında dünya çempionatında Azərbaycan idmançısı Turan Bayramov finalda Yaponiya güləşçisinə 3:2 hesabı ilə qalib gələrək qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, mübarizəyə 1/8 finaldan qoşulan Turan Bayramov ilk görüşdə kanadalı həmkarını məğlub edib. Həmyerlimiz moldovalı rəqibinə də gücünü göstərərək yarımfinala adlayıb.



Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşma gərgin mübarizə şəraitində keçib. T.Bayramov ilk hissəni 0:1 hesabı ilə geridə başa vursa da, ikinci yarıda rəqibi əks-fəndə salaraq qələbə qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.