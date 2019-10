Xalq artisti Rafiq Hüseynov (Rəmiş) və müğənni Nadir Qafarzadə bu gün həbsdən çıxan Fədayə Laçını evində ziyarət ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, N.Qafarzadə bu hadqa İnstaqram hesabında video paylaşıb.

İfaçını azadlığa çıxması münasibətilə təbrikə gedən sənətçi “Qəfəsdən çıxan bülbülüm" deyib.

Fədayə isə onun üçün mahnı səsləndirib.

