"Barselona" yay transfer dövrünün hazırlıqlarına indidən başlayıb.

Metbuat.az "El Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubu 2019-cu ilin yayında iki ulduz futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir.

Belə ki, "Barselona" rəhbərliyi PSJ-dən Kilian Mbappe və "Tottenhem"dən Karri Keyni traesfer etməyi planlaşdırır.

Qeyd edək ki, hazırda "Transfermarkt" Mbappeyə 200, Keynə 150 milyon avro qiymət qoyub.

