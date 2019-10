Xəbər verdiyimiz kimi, hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevi maşın vurub.

Metbuat.az Yeni Sabah-a istinadən bildirir ki, "28 May” stansiyasının yaxınlığında yolu keçmək istəyən O. Gülalıyevi taksi maşın vurub. Ağır vəziyyətdə olan yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Daha sonra o, özəl xəstəxanaların birinə aparılıb.

