"Yuventus"un qapıçısı Canluici Buffon karyerasını başa vurmaq barədə düşünmür.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, 41 yaşlı qapıçı mövsüm başa çatandan sonra karyerasını başa vurmayacaq.



Qapıçı növbəti mövsümə də "Yuventus"da başlamaq niyyətindədir.



Qeyd edək ki, gələn mövsümün əvvəlində Buffonun 42 yaşı tamam olacaq. PSJ-də qalmaq istəməyən təcrübəli qapıçı hazırda Turin klubunda Voytsex Şesnının əvəzləyicisidir. Qolkiper mövcud durumundan narazı deyil.

