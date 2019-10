Oyun zamanı sinələrini açan modellər cəzalandırıldı - FOTO + VİDEO

ABŞ-da beyzbol matçı zamanı qeyri-adi olay yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "The Washington National" ilə "Houston Astros" klublarının qarşılaşması zamanı oyuna baxmağa gələn iki model azarkeş idmançının diqqətini yayındırmaq üçün köynəklərini açıb, sinələrini göstəriblər. Matça baxmağa gələn Julia Rose və Lauren Summer adlı modellər komandanın oyunçusu Gerrit Cole-nin diqqətini dağıdaraq düzgün vuruş etməsinə mane olmaq üçün bu yola əl atıblar. Beyzbol federasiyası adıçəkilən modellər barədə qərar qəbul edib. Belə ki, onlar artıq beyzbol matçlarında azarkeş olaraq iştirak edə bilməyəcəklər.

(azmedia.az)

