Yeznəsi tərəfindən təcavüz edilən qızın həyat hekayəsi: "Sevdiyim oğlan hələ bilmir ki..." - VİDEO

Dinləyəcəyiniz hekayə yeznəsi tərəfindən təcavüzə məruz qalaraq həyatı puç olan bir gəncin həyat hekayəsidir.

Metbuat.az həmin gəncin həyat hekayəsini təqdim edir:

"Məni yanına çağırdı, “gəl otur, söhbət eləyək” dedi. “Mən səni çox istəyirəm. Sən yaxşı qızsan”. Həm əsəbi idim, həm də qorxmuşdum. Birdən ayağa qalxıb əlimdən tutdu. Elə bil dilim kilidlənmişdi. Heç nə deyə bilmirdim. Əlimi onun əlindən çəkib çıxarmaq istəsəm də, bacara bilmədim, məni özünə tərəf çəkdi və dodaqlarımdan öpdü. Nə gizlədim? Bu, dəhşətli hiss idi, bacımın keçmiş əri məni öpüşlərə qərq edirdi. Və mən heç nə eləyə bilmirdim. Onun əlindən xilas ola bilmirdim. Nə gizlədim? Əvvəl bir az ehtirasa gəldim. Bu bir az da xoşuma gəldi, ancaq özünü ələ almaq və xilas olmaq lazım idi."

