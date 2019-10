Bakı şəhər sakininə qarşı 256 min dollarlıq dələduzluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayonu ərazisində baş verib.

Məlumata görə, 1965-ci il təvəllüdlü İntiqam Hüseynov Abşeron Rayon Polis İdarəsinə (RPİ) müraciət edərək ötən ilin may ayında 1964-cü il təvəllüdlü Nazim Pənahovun ondan 256 min ABŞ dolları aldığını, indiyədək qaytarmadığını bildirib.

Faktla bağlı Abşeron RPİ-də araşdırma aparılır.(Report)

