"Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin əməliyyatı bitib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə, O.Gülalıyev hələlik əməliyyat blokundadır.

"Yaxın dəqiqələrdə o, reanimasiya şöbəsinə düşürüləcək", - deyə məlumatda bildirilir.

