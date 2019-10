Xalq artisti Fidan Qasımova ilə Əməkdar artist Nahidə Orucova quda olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni oğluna aktrisanın qızının alıb. Cütlüyün dəbdəbəli nişan mərasimi avqustda baş tutub. Şəhər məkanlarının birində keçirilən nişanda ailənin yaxınları və az sayda şou nümayəndəsi iştirak edib.

Cütlüyün toyu isə yaxın günlərdə olacaq.

