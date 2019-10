Buğa səhvən zibilə atılan zinət əşyasını yedi

Hindistanın Haryana əyalətində bir buğa 40 qramlıq qızıldan zinət əşyasını yeyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Sirsa bölgəsində yaşayan Janakrajın həyat yoldaşı və gəlini qızıl əşyalarını bir kasanın içinə qoyub. Daha sonra bu zinət əşyaları səhvən tərəvəzlərin altında qalaraq zibilə atılıb.

Janakraj verdiyi açıqlamada kamera görüntülərində atılan zibili bir buğanın yediyi göründüyünü bildirib. Daha sonra həmin buğanı bir baytarın köməkliyi ilə taparaq evinin yaxınlığındakı bir sahəyə bağlayıb və onu bəsləməyə başlayıb.

"Buğanın nəcisindən qızılı tapacağımı ümid edirik. Buna görə də, onu bəsləyirik" deyən adam qızılı tapmadıqda buğanı sərbəst buraxacaqlarını bildirib.

