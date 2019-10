İran, İraqla sərhəddə yerləşən Mərhan keçid məntəqəsini bağlayıb.

Metbuat.az Təsnim agentliyinə istinadən xəbər verir ki, sərhəd qapısının bağlanmasına səbəb İraqdakı etiraz aksiyalarıdır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran Husrəvi və Cəzzabə sərhəd qapılarını bağlayıb.

Xatırladaq ki, İraqda etiraz aksiyaları oktyabr ayının 1-də başlayıb.

Hökumət bəzi güzəştlərə gedəndən sonra nümayişlər səngisə də, 5 gün əvvəl yenidən şiddətlənib. 200-dən çox insan həyatını itirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

