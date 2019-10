Həbibin növbəti döyüşünün vaxtı açıqlandı

Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) yüngül çəki üzrə kəmər sahibi Həbib Nurməhəmmədovla amerikalı Toni Ferqyusonun mümkün döyüşünün vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən yaydığı xəbərə görə, bu barədə qurumun prezidenti Deyna Uayt məlumat verib. O, döyüşün gələn ilin martında keçirləcəyini bildirib. D.Uayt hazırda tərəflər arasında bəzi detalların razılaşdırılması prosesinin getdiyini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Nurməhəmmədov indiyədək UFC-də keçirdiyi 28 döyüşün hamısında qalib gəlib. 35 yaşlı Ferqyuson isə 28 döyüşdən 25-də qələbə qazanıb və 3 dəfə uduzub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.