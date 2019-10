"Maşın" realiti şousunun sonuncu - “Maskarad” adlı sürətinin qalibi Suna Kasımoğlunun mükafatının təqdinmetmə mərasimi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Opel" markalı avtomobil türkiyəli aparıcıya təqdim olunub.

Mərsimdə şounun digər iştirakçıları və öncəki qaliblərdən də iştirak edənlər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.