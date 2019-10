Prodüser Tolik özü ilə bağlı maraqlı fakt açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, prodüser yayılan videosuna görə utandığını və bu görüntüləri sildirmək üçün yalvardığını deyib.

“Bir dəfə burda yıxıldım. Hamıya zəng vurub yalvardım ki, o videonu silin, utanıram. Orda məni söyən də haqq edib söyür. Başqa şeydə məni söyənin cavabını verərəm, amma…”

Tolik bunun səbəbini də izah edib.

Xəzər TV-nin “Hər şey daxil” verilişindən olan görüntüləri təqdim edirik:

(yenicag.az)

