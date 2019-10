Əl-Bağdadinin məhv edilmə əməliyyatının VİDEOsu yayıldı

İŞİD terror təşkilatının lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin məhv edilmə əməliyyatının videosu yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri ictimaiyyətə Pentaqon təqdim edib.



Görüntülərdə ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin əl-Bağdadinin və tərəfdaşlarının yerləşdiyi binaya havadan zərbə endirməsi öz əksini tapıb.



ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri general Kennet Makkenzi bildirib ki, İŞİD liderinin gizləndiyi təcrid olunmuş obyekt Suriyanın şimal-qərbindəki İdlib əyalətində yerləşib.



(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.