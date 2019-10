Pakistanın şimal-şərqində yerləşən Pəncəb əyalətində sərnişin qatarı yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində ən azı 62 nəfər həlak olub.

Yerli hökumət rəsmilərinin sözlərinə görə, qatar Pəncab əyalətinin cənub hissəsinə yola düşərkən yanğın baş verib. Qaz balonunun partlaması nəticəsində meydana gələn alov qatarın üç vaqonunu külə çevirib.

Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb. Ölü sayının artacağı istisna edilmir.

