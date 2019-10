Türkiyənin "Rizespor" klubunda çıxış edən Nikolay Morozyukun həyat yoldaşı Ukrayna tarixində ilk dəfə qadın klub prezidenti adını qazanıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İrina Morozyuk İnstaqram səhifəsində paylaşım edib.

İ.Morozyuk Lvovda yerləşən "Lyon" həvəskar futbol komandasının prezidenti olub.

"Mənim aslanlarım, "Lyon" futbol klubunun prezidenti olmaq şərəfinə nail olmuşam. Bizim qarşımızda böyük məqsədlər var",- deyə o, sosial şəbəkədə yazıb.

