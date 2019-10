Səhiyyə Nazirliyi avtomobillə vurulan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin durumu ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda deyilir: "City Hospital"dan Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə, Oqtay Gülalıyevin vəziyyəti hazırda ağır sabit, keçirdiyi əməliyyata uyğundur. Müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam edir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.